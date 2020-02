Auf kurvenreicher Strecke Mercedes-Fahrer übersieht Seat beim Überholen – Frontalzusammenstoß

Foto: 123rf.com

Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer war am Donnerstagmorgen, 6. Februar, kurz vor 7 Uhr, mit seinem Kleinbus auf der Staatsstraße 2399 von Raigering, einem Ortsteil von Amberg, kommend in Richtung Lintach unterwegs und setzte bei Freudenberg auf der kurvenreichen Strecke zum Überholen eines Fahrzeugs an. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Seat und es kam zum Frontalzusammenstoß.