Messung der VPI Weiden Mit 152 km/h auf der Bundesstraße unterwegs

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Wie in jedem Monat veröffentlicht die Verkehrspolizeiinspektion Weiden auch für den Monat Januar ihr Ergebnis der Geschwindigkeitsmessungen in den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab und im Stadtgebiet Weiden.