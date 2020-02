Waren im Gesamtwert von rund 86 Euro entwendete ein 46-Jähriger am Dienstagabend, 4. Februar, aus einem Discounter in Hof. Nun muss er sich wegen Ladendiebstahls verantworten.

HOF. Am Dienstag, 4. Februar, um 19.45 Uhr, wurde der Ladendetektiv eines Lebensmittelmarktes im Peuntweg in Hof auf einen Mann aufmerksam, der diverse Lebensmittel im Wert von 86 Euro in seinen mitgeführten Rucksack steckte.

Ohne die Waren zu bezahlen wollte er das Geschäft verlassen. Der Detektiv sprach den 46-Jährigen an und verhinderte seine Flucht. Die verständigten Polizisten nahmen die Ermittlungen auf.