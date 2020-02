Schaden circa 2.000 Euro 67-Jährige übersieht Roller – zwei Personen leicht verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Dienstag, 4. Februar, gegen 18 Uhr, fuhr eine 67-jährige Opel-Fahrerin die Kallmünzer Straße in Burglengenfeld stadtauswärts und wollte nach links in die Holzheimer Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Motorroller. Der Roller war mit zwei Personen besetzt.