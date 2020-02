Niemand verletzt Brand in einer Biogasanlage in Teunz

Foto: 123rf.com

Der Besitzer einer Biogasanlage am Ortsrand von Fuchsberg in Teunz hörte am Dienstag, 4. Februar, gegen 5.35 Uhr, ein Explosionsgeräusch aus dem Generatorhaus. Als er nachschaute, stand ein Schaltschrank bereits in Brand. Zunächst versuchte er noch mit einem Feuerlöscher die Flammen zu löschen, konnte aber den Brand nicht mehr unter Kontrolle bringen.