Zeugen gesucht Die Polizei ermittelt zu mehreren Einbrüchen im Landkreis Amberg-Sulzbach

Foto: 123rf.com

Samstagabend drang ein unbekannter Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Etzelwang ein und machte Beute im mittleren vierstelligen Bereich.

LANDKREIS AMBERG-SULZBACH. Am Samstag, 1. Februar, zwischen 18 und 20:.0 Uhr, verschaffte sich ein bisher Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Schlossblick in Etzelwang, durchwühlte mehrere Wohnräume und entwendete Bargeld und Schmuck im mittleren vierstelligen Eurobereich. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.



Die Kriminalpolizei Amberg sucht Zeugen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die Samstagabend am Schlossblick in Etzelwang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei Amberg melden.



Einbruch in in Sulzbach-Rosenberg



Am 1. Februar, gegen 20 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Postweg einzudringen. Aufgrund eines ausgelösten Bewegungsmelders am Wohnanwesen brach der Unbekannte sein Vorhaben ab. Er hinterließ einen Sachschaden von 500 Euro.



Zeugen, die im Bereich Kempfenhof verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bitte an die Kriminalpolizei Amberg wenden.



Einbruch in Vilseck



Am Sonntag, 2. Februar, in der Zeit von 16.30 bis 18.30 Uhr, drang eine unbekannte Person gewaltsam in ein Wohnhaus in der Carl-Orff-Straße in Vilseck ein und durchsuchte dieses. Ohne Beute, jedoch mit einem verursachten Sachschaden von 300 Euro machte sich der unbekannter Täter aus dem Staub.



Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet Zeugen, die Sonntagnachmittag im Bereich der Carl-Orff-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben sich zu melden.



Einbruch in Neukirchen



Am 4. Februar, in der Zeit von 18 bis 21.30 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Holnstein bei Neukirchen ein und durchwühlten sämtliche Schränke. Schlussendlich entwendete sie Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich. Zudem haben die Bewohner einen Sachschaden von 1.000 Euro zu beklagen.



Sämtliche verdächtige Wahrnehmungen, die im fraglichen Zeitraum im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, sollen der Kriminalpolizei Amberg mitgeteilt werden.



Einbruch in Sulzbach-Rosenberg



Gewaltsam drang der Unbekannte am 5. Februar, in der Zeit zwischen 7.45 und 11.30 Uhr in das Wohnhaus in der Melanchthonstraße in Sulzbach-Rosenberg ein. Der Dieb entwendete nach dem Öffnen sämtlicher Schränke, ein Wertbehältnis mit Schmuck und Münzen im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Zudem verursachte er einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Eindringlinge geben können. Wem sind am Mittwochvormittag im Bereich der Melanchthonstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?



Die Kriminalpolizei Amberg nimmt sämtliche Hinweise zu den beschriebenen Fällen unter der Rufnummer 09621/ 890-0 entgegen. Gegenstand der Ermittlungen ist derzeit auch, ob ein Tatzusammenhang zwischen den einzelnen Einbrüchen besteht.