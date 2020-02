Vorfahrt missachtet 60-jährige VW-Fahrerin übersieht bevorrechtigten Opel

Eine 60-Jährige aus Nittenau befuhr am Mittwoch, 5. Februar, gegen 9 Uhr, mit ihrem VW Touran die Höflinger Straße in Schwandorf in Richtung Güterhallenstraße. An der Kreuzung zur Augustinstraße übersah sie den von rechts kommenden und bevorrechtigten Opel Astra eines 57-Jährigen aus Nabburg.

SCHWANDORF. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw im Kreuzungsbereich, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Schaden von je circa 3.000 Euro entstand. Nach ersten Angaben der Unfallbeteiligten wurde niemand verletzt. Der Astra des 57-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.