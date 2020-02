5.000 Euro Schaden Geparkter Pkw brennt – offenbar technischer Defekt

Ein Anwohner der Friedhofstraße in Schwandorf bemerkte am Dienstagmorgen, 4. Februar, als er von der Nachtschicht nach Hause kam, dass ein am Straßenrand abgestellter Pkw im Innenbereich beim Fahrersitz brannte.

SCHWANDORF. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass der Pkw nicht vollständig ausbrannte und nur ein Schaden von circa 5.000 Euro entstand.



Nachdem das Fahrzeug verschlossen vorgefunden wurde, ist von einem technischen Defekt auszugehen.