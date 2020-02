Ein wichtiges Thema Sicherheit auf dem Schulweg – Ausbildung zum Schülerlotsen

Foto: PI Weiden

Sicherheit auf dem Schulweg – ein wichtiges Thema, auch am Augustinus-Gymnasium in Weiden. So ist es nicht nur der Wunsch der Schulleitung gewesen, sondern auch der des Elternbeirates, das Thema Verkehrserziehung wieder stärker in den Fokus zu rücken. Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 wird die Verkehrserziehung ein fester Bestandteil des Konzeptes „Ankommen am ‚Augustinus‘“ sein.

WEIDEN. Vergangene Woche haben sechs Schülerinnen und Schüler des Augustinus-Gymnasiums in Weiden ihre Ausbildung zum Schülerlotsen erfolgreich absolviert. Die theoretische und praktische Ausbildung leitete Polizeihauptmeister Thomas Nörl von der Polizeiinspektion Weiden.



Verteilt auf mehrere Unterrichtseinheiten machte er die jungen Verkehrshelfer mit Themen wie „Gefahren im Straßenverkehr“ oder „Verkehrssinnbildung“ vertraut. Bei Letzterem geht es um das Erkennen von Gefahren und die Fähigkeit, auf diese Herausforderungen intelligent zu reagieren.



Besonders wichtig ist aber auch das richtige Verhalten des Schülerlotsen am Straßenübergang. Deshalb erfolgte der praktische Übungseinsatz an der nahe gelegenen Querungshilfe in der Sebastianstraße.



Ihr erworbenes Wissen können die Schülerlotsen bald unter Beweis stellen. Zu Beginn des neuen Schuljahres sollen sie als Verkehrshelfer die Querungshilfen der Sebastianstraße in den ersten Schulwochen vor Beginn des Unterrichts überwachen, um somit vor allem Fünftklässlern ein sicheres und richtiges Überqueren dieser stark frequentierten Straße zu ermöglichen.