Verursacher haut ab Beim Ausweichen die Leitplanke touchiert

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

Am Montag, 3. Februar, gegen 10 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Blaibacher die Kreisstraße SAD1 von Teublitz kommend in Richtung Bruck. Als er mit seinem Audi A4 s-line, weiß, in Höhe Reuting war, kam ihm ein Pkw auf seiner Fahrbahn entgegen.