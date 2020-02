Anzeige aufgenommen Unbekannte beschmieren Toilettenwände im Schulgebäude

(Foto: R. Ben-Ari/Chameleons Eye/123rf)

Am Montag, 3. Februar, beschmierten ein oder mehrere unbekannte Täter die Toilettenwände im Schulgebäude des Gymnasiums in der Max-Reger-Straße in Hof mit einem wasserfesten Stift. Die selbst ernannten „Künstler“ verunstalteten die Wände und Türen mit Sprüchen, Bildern und sonstigen Weisheiten. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von 800 Euro.