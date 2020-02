Täter gesucht Diebespärchen stiehlt Playstation-Controler

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

Um seiner Begleiterin den Diebstahl von Unterhaltungselektronik zu ermöglichen, verwickelte ein Mann am Mittwoch, 29. Januar, das Personal eines Elektronikgeschäftes in Hof in ein Gespräch. Die Polizei Hof sucht nun mit einer Personenbeschreibung nach einem Diebespärchen.