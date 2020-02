1,3 Promille Betrunken am Steuer – Polizei stellt Führerschein sicher

(Foto: 123rf.com)

Circa 1,3 Promille zeigte der Alkoholtest bei einem 35-jährigen Autofahrer an, der einer Polizeistreife am Dienstag, 4. Februar, um 3.25 Uhr, bei einer Verkehrskontrolle in Amberg mit starkem Alkoholgeruch aufgefallen war.