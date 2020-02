Das hätte anders enden können 42-Jähriger baut mit 1,7 Promille Unfall

(Foto: Dejan Lecic/123rf.com)

Ein 42-jähriger Autofahrer wollte am Sonntagnachmittag, 2. Februar, von der Bundesstraße B85 in den Ebermannsdorfer Ortsteil Pittersberg abfahren und verursachte aufgrund seiner zu hohen Geschwindigkeit an der Ausfahrt einen Unfall. Er schoss über eine Verkehrsinsel und die Leitplanken hinweg, kam aber glücklicherweise ohne Überschlag auf einem angrenzenden Feld zum Stehen.