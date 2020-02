Polizei ermittelt Unbekannte beschmieren Hauswand mit blauer, dickflüssiger Farbe

Ein oder mehrere unbekannte Täter schütteten blaue, dickflüssige Farbe, vermutlich Acrylfarbe oder ähnliches, an die Wand eines Mehrfamilienhauses in der Pfarrstraße in Selb. Laut Mitteilung der 49-jährigen Geschädigten sei dies in der Zeit von Samstag, 1. Februar, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 2. Februar, 17 Uhr, geschehen.