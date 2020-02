Verdächtige ermittelt Im Kontoauszugsdrucker gefunden – Tankrechnungen mit fremder EC-Karte gezahlt

Am Dienstag, 28. Januar, holte sich ein Burglengenfelder in einer Bank seine Kontoauszüge. Dabei vergaß er seine EC-Karte im Kontoauszugsdrucker.

BURGLENGENFELD Ein zunächst Unbekannter fand diese und bezahlte damit am 28. und am 29. Januar in zwei Burglengenfelder Tankstellen. Aufgrund der Videoaufzeichnungen konnte ein 20-jähriger Mann aus dem Städtedreieck und ein 18-jähriger Mann aus Schwandorf als Täter ermittelt werden.