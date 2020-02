Polizei bittet um Hinweise Unbekannter beschädigt Scheiben der Eingangstür am Bahnhof

(Foto: Daria Zuykova/123rf.com)

In der Nacht von Freitag, 31. Januar, 23 Uhr, auf Samstag, 1. Februar, 7.30 Uhr, wurden am Bahnhofsgebäude in Vilseck durch eine bis dato unbekannte Person zwei Scheiben der Haupteingangstür beschädigt.