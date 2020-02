In einem Supermarkt in Tirschenreuth Dreister Dieb klaut Geldbeutel aus dem Einkaufskorb

Am Samstagvormittag, 1. Februar, zwischen 10.30 und 11 Uhr, befand sich ein Ehepaar aus Tschechien in einem Supermarkt in der Mitterteicher Straße. Während ihres Einkaufes wurde der 67-jährige Tscheche von einem unbekannten Mann angesprochen, ob er für ihn einen Karton halten könne, da er vom oberen Regal noch einen weiteren Karton herunter holen müsse. Nun fehlt der Geldbeutel!