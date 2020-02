In der Wackersdorfer Straße Über 5.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall in Schwandorf

(Foto: Ursula Hildebrand)

Zwei Pkw befuhren am Donnerstag, 30. Januar, gegen Mittag die Wackersdorfer Straße in Schwandorf stadteinwärts und mussten an der Ampelanlage zur Friedrich-Ebert-Straße bei Rotlicht anhalten. Dies übersah eine 42-Jährige aus Schwandorf und fuhr auf den vor ihr stehenden Pkw auf, wodurch dieser noch auf den zweiten Pkw geschoben wurde.