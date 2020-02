Unfallflucht Auto auf einem Parkplatz angefahren – Zeugin merkt sich Kennzeichen

Am Donnerstagmorgen, 30. Januar, befand sich eine 55-Jährige aus Schwandorf beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Paul-von-Denis-Straße. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, machte sie eine Zeugin darauf aufmerksam, dass ihr Fahrzeug angefahren worden und der Unfallverursacher, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen, einfach weiter gefahren sei.