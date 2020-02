Ladendiebstahl Spiel für die PlayStation geklaut

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

„Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt“ – so in etwa lautete wohl der Gedanke eines 24-jährigen Weideners am Freitag, 31. Januar, gegen 14 Uhr.