Innerhalb kurzer Zeit Die Kripo ermittelt zu zwei Bränden

Zum zweiten Mal seit Dienstag hat es am Freitagabend, 31. Januar, in einer Jugendhilfeeinrichtung am Hofer Bahnhofsplatz gebrannt. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Hof zur Brandursache.

HOF Bereits am zurückliegenden Dienstag kam es gegen 21.30 Uhr zum Brand eines Wäschetrockners in dem Haus mit circa 40 Bewohnern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Am Freitagabend rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst erneut an, da kurz nach 22.30 Uhr die Mitteilung über einen Zimmerbrand eingegangen war. Die Einsatzkräfte brachten alle Einwohner unversehrt in Sicherheit und löschten die Flammen schnell. Nach ersten Erkenntnissen liegt der Sachschaden auch in diesem Fall im Bereich eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernahmen noch vor Ort die Kriminalbeamten aus Hof.