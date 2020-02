Rund 2.500 Euro Sachschaden Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

Rund 2.500 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer von Mittwoch auf Donnerstag, 29. auf 30. Januar, in der Alsenberger Straße in Hof. Ein 39-jähriger Hofer parkte seinen Mercedes gegen 22.30 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er am nächsten Tag um 13 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er den Unfallschaden an der hinteren linken Stoßstange.