Kabelbrand Pkw gerät in Brand – Fahrerin erstickt Flammen mit Schnee

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Donnerstagnachmittag, 30. Januar, wurde die Feuerwehr Kirchenlamitz alarmiert, da in der Bayergasse in Kirchenlamitz ein VW-Golf in Brand geraten war.