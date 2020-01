Durchsuchung im Landkreis Schwandorf Verdacht der Verbreitung kinderpornografischer Schriften – 19-Jähriger in U-Haft

Nach einer Durchsuchung in den frühen Morgenstunden des 29. Januars im Landkreis Schwandorf erging auf Antrag der bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg errichteten Zentralstelle Cybercrime Bayern am 30. Januar Untersuchungshaftbefehl gegen einen 19-Jährigen aus dem Landkreis Schwandorf, der über das Darknet in erheblichem Umfang kinderpornografische Videos verbreitet haben soll.