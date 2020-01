1.000 Euro Schaden Unbekannte beschmieren Fahrzeug eines Essenslieferanten mit weißer Kreide

(Foto: 123rf.com)

Im Zeitraum von Sonntag, 26. Januar, 23.55 Uhr, bis Montag, 27. Januar, 14.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter den roten Toyota eines Essenslieferanten. Der Pkw war im Tatzeitraum vor dem Geschäft in der Vilstalstraße in Vilseck im Ortsteil Schlicht abgestellt. Mitarbeiter des Geschäftes stellten am nächsten Tag fest, dass der Pkw im vorderen rechten Bereich mit weißer Kreide beschmiert war.