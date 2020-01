160 Euro Diebesgut Unbekannter klaut Geldbörse in Pfreimder Supermarkt

Am Mittwoch, 29. Januar, gegen 11.45 Uhr, war eine 77-jährige Frau in einem Supermarkt in Pfreimd beim Einkaufen. Hierbei hatte sie ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt. Vermutlich hat in einem unbemerkten Augenblick ein bisher nicht bekannter Täter die Geldbörse der Frau, die sich in der Handtasche befand, entwendet.