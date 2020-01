15.000 Euro Schaden Auto kracht in Schutzplanke und Straßenlaterne

(Foto: 123rf.com)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 29. Januar, gegen 5.50 Uhr, kam ein 25-jähriger Zeitsoldat aus Marktredwitz mit seinem Pkw am Ortsausgang Thiersheim in Richtung Arzberg auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Dabei kollidierte der Mercedes mit der dortigen Leitplanke und einer Straßenlaterne.