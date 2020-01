Zeugen gesucht Unbekannte Täter klauen gleich zwei Kfz-Kennzeichen

(Foto: qvist/123RF)

Gleich zwei Kennzeichen entwendete ein Unbekannter in der Zeit von Montag bis Mittwoch, 27. bis 29. Januar, in der Blücherstraße in Hof. Die Polizei sucht Zeugen.