Mehrere Strafanzeigen Mann zahlt Zeche nicht und führt sich ungebührlich auf

In einer Bar in der Hofer Innenstadt benahm sich ein Mann derart daneben, dass er aus dem Lokal verwiesen wurde. Da er dies nicht freiwillig tat, wurde die Polizei Hof verständigt.

HOF Am Mittwochabend, 29. Januar, gegen 22.54 Uhr, verständigte die Mitarbeiterin einer Bar in der Luitpoldstraße in Hof die Polizei, da ein Gast weder seine Speisen im Wert von 28,20 Euro bezahlen, noch freiwillig das Lokal verlassen wollte. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der 53-jährige Mann wenig einsichtig. Da er seinen Namen nicht angeben wollte, wurde der Hofer von den Beamten durchsucht.

Trotz Gegenwehr konnte der Querulant durchsucht und gefesselt werden. In seiner Jacke entdeckten die Polizisten eine Tüte mit Drogen. Diese stellten sie sicher und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nachdem er sich beruhigt hatte, konnte er seinen Heimweg antreten.

Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.