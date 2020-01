In einem Weidener Parkhaus Skoda angefahren und abgehauen – 5.000 Euro Schaden

(Foto: Viktor Cap/123rf.com)

Im Zeitraum von Montag, 27. Januar, 17 Uhr, bis Dienstag, 28. Januar, 8 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in einem Parkhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Weiden einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen Pkw der Marke Skoda.