Anzeige erstattet Ohne gültiger Fahrerlaubnis und mit falschem Kennzeichen unterwegs

Am späten Mittwochnachmittag, 29. Januar, wurde ein 34-jähriger Mann aus Erfurt mit seinem Skoda mit Anhänger in der Sieggrubenstraße in Berg kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeuggespann die Fahrerlaubnis Klasse BE (Gesamtmasse mehr als 3.500 Kilo) notwendig wäre, die nicht vorgezeigt werden konnte.