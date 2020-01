Im Baumarkt Ertappte Diebe erhalten Hausverbot und eine Anzeige

In einem Baumarkt in der Kronacher Straße in Naila wurden Mittwochabend, 29. Januar, ein 33-jähriger Nailaer sowie ein 36-jähriger Mann aus Lobenstein dabei ertappt, wie sie verschiedene Werkzeuge an den Zaun des Gartenbereiches deponierten. Ein aufmerksamer Passant beobachtete dann, wie einer der Männer eine Flex in seinen Rucksack steckte.