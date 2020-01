Polizei geht von Fehlbedienung aus Lkw-Anhänger macht sich auf der A93 selbständig

Am Mittwochmittag, 29. Januar, gingen bei der Einsatzzentrale der Polizei mehrere Mitteilungen über einen herrenlosen Lkw-Anhänger auf der Autobahn A93 bei Rehau ein.

REHAU/LANDKREIS HOF Die alarmierte Streife der Hofer Verkehrspolizei traf einen 55-jährigen Lkw-Fahrer an, der gerade seinen Anhänger wieder an den Lkw angehängt hatte und auf dem Weg in die nächste Werkstatt war. Es stellte sich heraus, dass sich der Anhänger bei voller Fahrt an der Anhängerkupplung vom Zugfahrzeug gelöst hatte. Die eingebauten Sicherungsvorkehrungen sorgten dafür, dass der Anhänger automatisch gebremst wurde und auf der rechten Spur zum Stehen kam. Natürlich bemerkte der Fahrer das Malheur, setzte zurück und hängte seinen Anhänger wieder an. Auf dem Standstreifen fuhr er dann weiter in Richtung Selb. Nachdem eine technische Ursache für den Verlust ausgeschlossen werden konnte, ist von einer Fehlbedienung der Anhängerkupplung beim Anhängen auszugehen.