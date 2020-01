Ohne Zulassung 30-Jähriger fährt Elektroroller unter Drogeneinfluss

(Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com)

Am Mittwoch, 29. Januar, gegen Mittag, wurde ein 30-Jähriger aus Regensburg einer Kontrolle unterzogen, da er in der Regensburger Straße in Schwandorf mit einem Elektroroller unterwegs war. Wie sich herausstellte, fehlte am Roller das erforderliche Versicherungskennzeichen, da keine Versicherung abgeschlossen war.