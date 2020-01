23-Jähriger muss ins Bezirksklinikum Streit unter Lebensgefährten eskaliert – Frau im Gesicht verletzt

(Foto: Stefan Dinse/123rf.com)

Am späten Mittwochabend, 29. Januar, geriet ein 23-Jähriger aus Burglengenfeld mit seiner in Schwandorf wohnenden Lebensgefährtin in einen Streit, in Zuge dessen er die Lebensgefährtin mit einem Schlag leicht im Gesicht verletzte. Dann kündigte er an, sich das Leben nehmen zu wollen, und verließ mit einem Küchenmesser die Wohnung der Lebensgefährtin.