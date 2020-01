Fußgängerbrücke beschädigt Holzbalken von Vandalen angeschnitzt

Mitarbeiter der Gemeinde Röslau stellten kürzlich fest, dass die Fußgängerbrücke über den Dieserbach hinter einem Betriebsgelände durch unbekannte Rowdys beschädigt wurde.

RÖSLAU Der oder die Täter schnitzten in den Holzbalken, so dass ein Schaden von rund 600 Euro entstand. Wer hat in den letzten 14 Tagen verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizei in Wunsiedel.