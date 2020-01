Ladendiebstahl 27-Jährige versteckt Negligée unter der Jacke

(Foto: Oleksandr Sobko/123rf.com)

Ein amtsbekanntes Pärchen wollte sich am Dienstagnachmittag, 28. Januar, das Liebesleben ein wenig aufpeppen und ging in ein Bekleidungsgeschäft in Amberg, um Unterwäsche für die Dame anzuprobieren. Zwei aufmerksame Angestellte sahen die 27-Jährige mit fünf Dessous in die Umkleidekabine gehen und nach kurzer Zeit nur mit vier wieder herauskommen.