Hochwertige Handys gestohlen Kurz vor Ladenschluss schlugen die Diebe zu

(Foto: manaemedia/123rf.com)

Kurz vor Ende der Öffnungszeit am Dienstag, 28. Januar, traten in einem Mobilfunkgeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße in Schwandorf zwei bislang unbekannte Täter auf.