Hausverbot Ladendieb verletzt Mitarbeiterin eines Weidener Geschäfts

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Montag, 27. Januar, gegen 16.45 Uhr, wurden zwei junge Männer, 19 und 16 Jahre alt, in einem Geschäft in der Max-Reger-Straße in Weiden bei einem versuchten Diebstahl von Marken-Kopfhörern beobachtet.