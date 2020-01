Widerstand geleistet 41-Jähriger beißt Polizeibeamten in die Hand

Zu einer Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte der PI Nabburg kam es am Montag, 27. Januar, gegen 9 Uhr im Krankenhaus Lindenlohe.

SCHWANDORF Vorausgegangen kam es gegen 5.15 Uhr in Wernberg-Neunaigen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 41-jährige Fahrzeugführer erkennbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zur Feststellung der Fahrtauglichkeit wurde der Beschuldigte zur Blutentnahme in das Krankenhaus nach Lindenlohe verbracht. Nachdem der Mann erneut versuchte zu flüchten, wurde er durch unmittelbaren Zwang zu Boden gebracht und Armen und Beinen gefesselt. Während der Widerstandshandlung biss er einem Beamten in die Hand, sodass dieser sofort ärztlich versorgt werden musste. Dem Mann erwartet nun zusätzlich eine Anzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte.