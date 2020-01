Unfall in Burglengenfeld Fußgänger übersehen – Senior (77) muss ins Krankenhaus

Am Montag, 27. Januar, gegen 18 Uhr, befuhr eine 38-jährige Peugeot-Fahrerin aus Regensburg die Regensburger Straße in Burglengenfeld in Richtung Ponholz. Beim Kreisverkehr an der OMV-Tankstelle übersah sich einen 77-jährigen Fußgänger auf dem Zebrastreifen.