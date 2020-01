Tank des Lkws aufgebrochen Unbekannter zapft Diesel im Wert von 380 Euro ab

(Foto: apopium/123RF)

Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 24. Januar, 16 Uhr, bis Montag, 27. Januar, circa 4.15 Uhr, von einem in der Leutendorfer Straße in Marktredwitz abgestellten Lkw der Marke Volvo das Schutzgitter des Tanks auf und zapften Diesel im Wert von circa 380 Euro ab. Sachschaden ist in Höhe von 100 Euro entstanden.