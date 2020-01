Zeugen gesucht Unbekannter zündet Sonnenschirm an

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 25. Januar, 2 Uhr, bis Sonntag, 26. Januar, 10 Uhr, einen roten Sonnenschirm in Brand gesetzt. Dieser stand auf der Terrasse eines Schnellrestaurants in der Wölsauer Straße in Marktredwitz.