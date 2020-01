Unfallverursacher schwer verletzt Dramatischer Verkehrsunfall bei Ursensollen – Feuerwehr mit Rettungsschere im Einsatz

(Foto: PI Amberg)

Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer überquerte am Montagabend, 27. Januar 2020, vom Pendlerparkplatz bei Ursensollen aus die Bundesstraße B299 zur Autobahn A6 in östlicher Richtung und übersah dabei einen bevorrechtigten VW, dessen 34-jähriger Fahrer die Bundesstraße B299 in südlicher Richtung befuhr.