Körperverletzung und Beleidigung Völlig ohne Grund – Mann kassiert an der Supermarktkasse einen Faustschlag ins Gesicht

(Foto: rudall30/123rf.com)

In einem Supermarkt am Kaiser-Ludwig-Ring in Amberg wurde am Samstagabend, 25. Januar, ein 50-Jähriger handgreiflich und schubste an der Kasse grundlos einen vor ihm stehenden Mann.