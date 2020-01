Die Polizei ermittelt in Hof Reifen an über 50 Autos zerstochen – Tatverdächtiger konnte festgenommen werden

Zerstochene Reifen an über 50 geparkten Fahrzeugen beschäftigten Samstagnacht, 25. Januar, die Polizeiinspektion Hof. Ein in Tatortnähe vorläufig Festgenommener steht im Verdacht, auf diese Weise einen Schaden von rund 8.000 Euro angerichtet zu haben.

HOF Kurz nach 23 Uhr teilten Zeugen platte Reifen an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Königstraße mit. Sofort begaben sich die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Hof in die Bahnhofsgegend, um nach dem Täter zu fahnden. Eine Zivilstreife traf dabei einen 27-jährigen amtsbekannten Mann an und nahm ihn vorläufig fest. Bei der Absuche der Umgebung fanden sie in unmittelbarer Nähe ein Butterflymesser auf, bei dem es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um das Tatmesser handelt. Die Ermittler der Polizei Hof gehen davon aus, dem Mann die Taten durch die Auswertung der am Tatort im großen Umfang gesicherten Spuren eindeutig nachweisen zu können.

Weitere Geschädigte und Zeugen, die im Tatzeitraum und insbesondere in den Abendstunden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Hofer Polizei unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 in Verbindung zu setzen.