Vorfahrt nicht beachtet 58-Jähriger übersieht Fahrzeug beim Abbiegen

(Foto: Stefan Dinse/123rf.com)

Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Zulassungsbereich Böblingen befuhr am Sonntagnachmittag, 26. Januar, die Bundesstraße B303 in Richtung Bayreuth und wollte nach links in Richtung Fichtelberg abbiegen.