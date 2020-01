Kompletten Tresor ausgebaut Dieb erbeutet Schmuck und Wertsachen von über 10.000 Euro

Eine böse Überraschung fand ein 66-jähriger Rentner aus Berg nach seiner Rückkehr aus dem Skiurlaub vor.

BERG Als er sein Haus Im Pfarrboden in Berg betrat, wunderte er sich zuerst über den nicht mehr funktionsfähigen Bewegungsmelder im Flurbereich. Als er sich anschließend im Haus umsah, bemerkte er die offline geschaltete Überwachungskamera sowie den komplett fehlenden Tresor, in welchem Schmuck und Wertsachen im Wert von über 10.000 Euro aufbewahrt wurden. Vermutlich verschaffte sich der Eindringling durch eine Kellertür, die normalerweise ordnungsgemäß verschlossen ist, Zutritt zum Wohnhaus. Wer konnte in der Zeit vom 24. bis 26. Januar Beobachtungen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Naila unter der Telefonnummer 09282/97904-0 entgegen.