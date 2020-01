Bild der Verwüstung nach Einbruch Kellerfenster eingeschlagen, Zimmer durchwühlt, Wände mit Axt verunstaltet

(Foto: Andrey Popov/123rf.com)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 1 bis 26. Januar Zutritt in eine Doppelhaushälfte in der Lichtenberger Straße in Bad Steben.